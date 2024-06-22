Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 22 июня, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 21-34, в Мицпе-Рамоне – 21-29, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-вторник температура повысится.