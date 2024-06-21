Шатающаяся коалиция и перспективы выборов. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе в политической системе Израиля слышались раскаты грома. Они были еще далекими: гроза лишь слегка пошатнула основы коалиции. До обвала далеко и совершенно не очевидно, что этот обвал, когда бы он ни произошел, будет иметь прямое отношение к событиям минувшей недели. И тем не менее, развал коалиций в Израиле, как правило – это одноколейная дорога, завершающаяся на избирательных участках. В 1999 году "Яадут а-Тора" вышла из коалиции Барака через считанные недели после ее приведения к присяге из-за турбины, которую перевозили в шабат – так начался процесс, завершившийся через год с небольшим досрочными выборами. В апреле 2022 года Идит Сильман подала в отставку из "правительства перемен" из-за скандала вокруг квасного в больницах в Песах – через семь месяцев израильтяне отправились на избирательные участки. Из лимона можно сделать лимонад, говорят в Израиле, но из лимонада лимоны не сделать. В коалиции приступили к изготовлению лимонада.

"Закон о раввинах": Дери, Готлиб и Бен-Гвир

Этот законопроект ошибочно относят к юридической реформе, хотя вся связь между ними заключается в том, что он был представлен в начале работы нынешнего правительства. Прямого отношения к юридической реформе он не имеет, но с немалой долей справедливости считается законопроектом, отражающим утрату тормозов некоторыми партиями, входящими в коалицию Нетаниягу. Законопроект предусматривает увеличение числа религиозных должностных лиц в местных органах власти с предоставлением министерству по делам религий и главному раввинату преимущества при их избрании и назначении. Этот законопроект особенно важен для партии ШАС, так как большая часть функционеров главного раввината и министерства по делам религий связаны именно с этой партией. В марте прошлого года одновременно с замораживанием реформы, был снят с повестки дня и этот законопроект. Сейчас, на фоне приближающихся выборов в главный раввинат и необходимостью раздавать блага приближенным, Дери начал активно продвигать этот законопроект. В Кнессете говорят, что Дери более лоялен Нетаниягу, чем многие в "Ликуде". Премьер-министр ценит лояльность и нуждается в Дери. Именно поэтому, несмотря на крайнюю неэстетичность этого законопроекта, глава правительства не стал препятствовать его утверждению. Однако, как оказалось, контроль, который Нетаниягу имеет в своей собственной партии, уже не столь абсолютен, как раньше. Тали Готлиб и Моше Саада заявили, что не проголосуют за этот законопроект, и были выведены фракцией "Ликуд" из состава комиссии Кнессета по законодательству. Но это не спасло дорогой сердцу Арье Дери законопроект. Контрольный выстрел в голову этой инициативе сделал Итамар Бег-Гвир. Как легко догадаться, сама по себе инициатива не столь не перевариваема для партии "Оцма Иегудит", и, как утверждают в коалиции, Бен-Гвир решил превратить этот вопрос в трамплин, который прямо переместит его в узкий кабинет военных действий. "Вам нужен мой голос в поддержку этого закона? Место в кабинете войны – и мы договорились", – сообщили приближенные Бен-Гвира руководству коалиции. На эту попытку шантажа Нетаниягу не поддался. "Пусть сначала докажет, что не разглашает то, что слышит на закрытых совещаниях и в частных беседах", – заявили в окружении Нетаниягу. В ответ Бен-Гвир предложил провести закон, допускающий отправку для проверки на полиграфе в том числе тех, кому имплантирован кардиостимулятор. Нетаниягу виновато развел руками и объявил о кончине закона о раввинах. "Встретимся на голосовании по закону о призыве", – отреагировал Дери. До испытания этой угрозы на прочность осталось совсем мало времени.

Закон о призыве: бунт в "Ликуде", дилемма харедим

В "Ликуде" начался бунт. На сей раз, речь не идет о фиктивных бунтах, которые раз за разом "обнаруживал" Биньямин Нетаниягу, что позволяло ему нейтрализовать политических противников и укрепить свою власть в партии. На сей раз, ликудники почувствовали, что босс уже не тот, хватка не та, да и способность говорить избирателям то, что они хотят услышать, уже не та. Через восемь месяцев после начала войны израильтянам не по душе законы, освобождающие ультраортодоксов от службы и дающие им должности и полномочия. А главное – израильтянам начинает надоедать война. Вернее, обещания близкой победы, которой всё нет. Эти тенденции точно заметили второстепенные депутаты партии "Ликуд", но не только они. Министр обороны Йоав Галант неоднократно говорил о том, что не станет продвигать нынешний законопроект о призыве. Министр экономики Нир Баркат, заявивший, что не проголосует за законопроект в его нынешнем виде, давно формирует свои силы для борьбы за место главы партии. Министр диаспоры Амихай Шикли сделал на этой неделе в эфире "Кан РЭКА" аналогичное заявление. Он, как и многие в "Ликуде", уже думает о предстоящих праймериз и находится между молотом и наковальней: с одной стороны общественное мнение требует голосовать против закона, освобождающего ультраортодоксов от службы – с другой стороны, в "Ликуде" не жалуют тех, кто выступает против "своей" коалиции и "своего" премьер-министра. Пока что они только угрожают, и эти угрозы не проверялись на практике. Голосования до сих пор были скорее техническими, а Нетаниягу не решился объявить их вотумом недоверия, что позволило бунтарям голосовать против, не рискуя попасть под фракционные санкции.

Но время истекает. В ближайшие дни БАГАЦ огласит свой вердикт по апелляции против не призыва. Сразу после этого главе правительства придется принимать решения. В данный момент, совершенно не очевидно, что у него за спиной есть сплоченные ряды. У кого-то свои счеты с Нетаниягу (Тали Готлиб), у кого-то амбиции (Йоав Галант и Нир Баркат), у кого-то мысли о праймериз. Например, депутат Кнессета Элиягу Ревиво поделился со СМИ своими мыслями о происходящем: "Мы правительство без достижений. Не исключено, что пора на выборы". В окружении Нетаниягу не успевают реагировать на неудобные заявления ликудников и мечтают только об одном – об окончании сессии, до которого еще месяц.

Коалиция по Шекспиру: быть или не быть

У Нетаниягу есть немало проблем в его собственной партии, однако должно произойти что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы кто-то из бунтарей сделал слишком большой шаг вперед и инициировал обвал. Есть в политической системе сегодня две фигуры, способные привести к досрочным выборам.

Первый – Итамар Бен-Гвир. Его мотивацией может стать желание реализовать накопленный в опросах капитал, а также лишь одному ему ведомое ощущение того, что пришло время. Помимо очевидных причин – сделка с ХАМАСом, безрезультатное завершение войны – могут быть и причины менее очевидные, главная из которых – импульсивность министра национальной безопасности. Остановить его может лишь осознание того, что в следующем Кнессете он, судя по всему, несколько лет проведет в оппозиции, да и вообще вряд ли когда-либо вернется в столь весомое министерство. (Есть правда те, кто считают Бен-Гвира будущем премьер-министром, но пока это выглядит, как прогнозы из области научной фантастики.)

Второй политик, от которого зависит судьба нынешней коалиции – Арье Дери. Как уже говорилось, его лояльность премьер-министру абсолютна, во всяком случае, на данный момент. Есть мнение, и на этой неделе мне его высказывал один из советников депутата от ШАС, в случае вердикта, требующего призвать учащихся йешив и заморозить финансирование, ультаортодоксальные партии покинут коалицию. Это мнение подкрепляется и публикациями о переговорах, которые ведут или якобы ведут представители оппозиции с ШАС и "Яадут а-Тора" о согласованной дате досрочных выборов. С одной стороны, ультраортодоксальным партиям незачем торопиться на выборы. Им не угрожает крах, но и не ждет небывалый взлет, а вероятность создания коалиции, в которой им не найдется места, весьма высока. В то же время, в среде ультраортодоксов сильно мнение о том, что реагировать надо на конкретную ситуацию, так как просчитать будущее невозможно. "Без закона о призыве, позволяющего всем, кто этого хочет, продолжать учить Тору, нет смысла пребывания ультраортодоксов в коалиции", – заявил один из функционеров ШАС. Вопреки тому, что было раньше. В эти дни именно представители ШАС являются более агрессивными и радикальными, чем их ашкеназские союзники из "Яадут а-Тора". Дери в настоящий момент является основным барометром давления внутри коалиции.

Оппозиция: демонстрации и закулисные переговоры

После выхода Бени Ганца и партии "Махане Мамлахти" из коалиции, демонстрации протеста против правительства заметно активизировались. Тема необходимости незамедлительного освобождения похищенных звучит по-прежнему, однако все сильнее политические требования – смена правительства и досрочные выборы. Одновременно за кулисами представители оппозиционных партий прощупывают почву для контактов со "слабыми звеньями" в коалиции Нетаниягу. Речь идет преимущественно о двух направлениях: недовольные в "Ликуде" и ультраортодоксы. На данном этапе эти контакты не имеют практического результата, однако в оппозиции надеются на то, что, помноженные на общественное давление, они рано или поздно дадут свои плоды. В политической системе сходятся на том, что будущий, 2025 год станет годом выборов. В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу продолжают говорить про осень 2026-го, как о дате выборов в Кнессет следующего созыва, однако и там понимают, что удержать коалицию еще два года не представляется возможным.

Не исключены, впрочем и неожиданные решения Биньямина Нетаниягу. В прошлом уже неоднократно премьер-министр инициировал выборы, когда понимал, что тенденция становится необратимой. На сей раз, ситуация иная, чем в прошлом. Война с одной стороны и слабые личные позиции Нетаниягу с другой. Отметим, что в опросе Newsru.co.il среди русскоязычных избирателей, проведенном на этой неделе, "Ликуд" набирает примерно те же 20% голосов, что и в виртуальном exit-poll в день выборов 2022 года. В опросах, проводимых в общеизраильском сегменте, партия власти теряет 10-12 мандатов. Партия НДИ заметно усилилась, набирая 38% (29% в день выборов), а "Еш Атид" терпит крах, набирая 9% (30% в день выборов). Насколько эти данные будут коррелировать с общеизраильскими, покажет время. Но настроения русскоязычных избирателей эти данные, по всей видимости, отражают.