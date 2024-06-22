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Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в Газе и Рафахе

время публикации: 22 июня 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 10:53
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в Газе и Рафахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й дивизии продолжают бои в центре сектора Газы. Ликвидированы несколько вооруженных террористов, уничтожена террористическая инфраструктура в этом районе.

В ходе одной из операций бойцы бригады "Александрони" выявили в этом районе несколько вооруженных террористов, после чего силы ВВС ликвидировали их.

Также истребитель ВВС при содействии 990-й бригады атаковал стартовую ракетную площадку, откуда накануне велись обстрелы сил ЦАХАЛа (жертв не было).

Силы 162-й дивизии продолжают действия в Рафахе. За минувшие сутки бойцы уничтожили террористическую инфраструктуру и ликвидировали несколько вооруженных террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили несколько террористов снайперским огнем и направили на группу террористов беспилотник, атаковавший их.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2024

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