Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в Газе и Рафахе

Силы 99-й дивизии продолжают бои в центре сектора Газы. Ликвидированы несколько вооруженных террористов, уничтожена террористическая инфраструктура в этом районе.

В ходе одной из операций бойцы бригады "Александрони" выявили в этом районе несколько вооруженных террористов, после чего силы ВВС ликвидировали их.

Также истребитель ВВС при содействии 990-й бригады атаковал стартовую ракетную площадку, откуда накануне велись обстрелы сил ЦАХАЛа (жертв не было).

Силы 162-й дивизии продолжают действия в Рафахе. За минувшие сутки бойцы уничтожили террористическую инфраструктуру и ликвидировали несколько вооруженных террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили несколько террористов снайперским огнем и направили на группу террористов беспилотник, атаковавший их.