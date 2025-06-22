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Израиль

Операция "Железная стена" в Иудее и Самарии: множество задержанных

время публикации: 22 июня 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 14:05
Операция "Железная стена" в Иудее и Самарии: множество задержанных
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 20 июня, в рамках расширения антитеррористической операции "Железная стена" в северной части Самарии около 10 батальонов действовали в различных арабских деревнях. Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа завершили 30-часовую операцию в восьми деревнях в районе Дженина.

В ходе операции были задержаны девять террористов, обысканы свыше 250 зданий. В результате обыска обнаружен и изъят токарный станок для производства оружия, обнаружены и конфискованы две винтовки М-16, модифицированное страйкбольное оружие и 10 трубчатых зарядов.

Бойцы бригады "Менаше" проводили операции в деревнях Балаа, Дир аль-Гусун и Аттиль, были задержаны четверо разыскиваемых за терроризм, обыскано более 900 зданий, конфискованы шесть единиц оружия.

Бойцы бригады "Шомрон" действовали в деревнях Аин-Юидан, Талуза и асира аш-Шамалия, обыскав более 80 зданий, допросив десятки подозреваемых и конфисковав оружие.

Израиль
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