Операция "Железная стена" в Иудее и Самарии: множество задержанных

В пятницу, 20 июня, в рамках расширения антитеррористической операции "Железная стена" в северной части Самарии около 10 батальонов действовали в различных арабских деревнях. Бойцы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа завершили 30-часовую операцию в восьми деревнях в районе Дженина.

В ходе операции были задержаны девять террористов, обысканы свыше 250 зданий. В результате обыска обнаружен и изъят токарный станок для производства оружия, обнаружены и конфискованы две винтовки М-16, модифицированное страйкбольное оружие и 10 трубчатых зарядов.

Бойцы бригады "Менаше" проводили операции в деревнях Балаа, Дир аль-Гусун и Аттиль, были задержаны четверо разыскиваемых за терроризм, обыскано более 900 зданий, конфискованы шесть единиц оружия.

Бойцы бригады "Шомрон" действовали в деревнях Аин-Юидан, Талуза и асира аш-Шамалия, обыскав более 80 зданий, допросив десятки подозреваемых и конфисковав оружие.