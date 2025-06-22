Мародера из Бат-Яма в третий раз задержали за кражи в эвакуированных зданиях

Сотрудники тель-авивской полиции задержали в ночь на воскресенье подозреваемого, который ворвался в магазин в торговом центре Тель-Авива. Речь идет о 26-летнем жителе Бат-Яма, который в течение последних нескольких дней уже дважды задерживался за совершение аналогичных преступлений в Тель-Авиве и оба раза был освобожден судом.

По сообщению полиции, подозреваемый воспользовался тем, что окна торгового заведения были повреждены в результате падения фрагмента ракеты поблизости, проник внутрь и похитил ценные вещи. Он был доставлен в полицейский участок, при обыске были обнаружены краденые предметы.

В течение дня подозреваемый предстанет перед мировым судом для продления срока содержания под стражей.