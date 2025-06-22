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Израиль

Мародера из Бат-Яма в третий раз задержали за кражи в эвакуированных зданиях

Полиция
Тель-Авив
Бат-Ям
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 13:45
Мародера из Бат-Яма в третий раз задержали за кражи в эвакуированных зданиях
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники тель-авивской полиции задержали в ночь на воскресенье подозреваемого, который ворвался в магазин в торговом центре Тель-Авива. Речь идет о 26-летнем жителе Бат-Яма, который в течение последних нескольких дней уже дважды задерживался за совершение аналогичных преступлений в Тель-Авиве и оба раза был освобожден судом.

По сообщению полиции, подозреваемый воспользовался тем, что окна торгового заведения были повреждены в результате падения фрагмента ракеты поблизости, проник внутрь и похитил ценные вещи. Он был доставлен в полицейский участок, при обыске были обнаружены краденые предметы.

В течение дня подозреваемый предстанет перед мировым судом для продления срока содержания под стражей.

Израиль
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