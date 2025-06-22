На расстоянии 2200 км от Израиля ВВС ЦАХАЛа уничтожили склады с ракетами "Хорремшехр". Видео

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складам с ракетами земля-земля в районе иранского города Йезд, в 2200 км от Израиля.

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар и бригадный генерал Гилад Кинан, глава оперативного штаба ВВС, руководили операцией в режиме реального времени из центра управления.

"Средь бела дня мы застали врасплох командный центр "Имам Хусейн" в центре Ирана. Это самая удаленная от Израиля цель, которую мы атаковали до сих пор. И мы уничтожили ракеты "Хорремшехр" до того, как они были запущены в сторону Израиля. Мы также уничтожили туннели для хранения ракет", – заявил Томер Бар.