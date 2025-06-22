10-й день войны с Ираном: США атаковали ядерные объекты, ЦАХАЛ наносит удары

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране. Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Армия обороны Израиля 13-21 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе и в центре Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. 24 погибших, более 1000 пострадавших.

Сводка 9-го дня войны по ссылке.

Идет девятый день войны.

10-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

04:00

Американские источники сообщают: на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU-57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане. Судя по всему, другие удары американцы пока не наносили, но готовы к активным боевым действиям. Отвлекающие атаки осуществляли ВВС ЦАХАЛа.

Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе подверглись атаке с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти Исламской республики. В сообщении подтверждается, что атака была осуществлена американскими ВВС. Сведения о последствиях этих атак уточняются.

03:00

Командование тыла Израиля ужесточило ограничения. Подробней

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа об уничтожении ядерного объекта в Фордо коротким заявлением: "Война началась".

02:00

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. При этом он заявил, что самолет ВВС США сбросил "полный боезапас бомб" на ядерный объект в Фордо. На своей странице в соцсети Truth Social Трамп опубликовал следующую запись: "Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу".

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Куме и Кашане, к югу от Тегерана. Работают ПВО.

01:00

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране и Тебризе, на северо-западе Ирана, в провинции Восточный Азербайджан. Работают ПВО. Судя по имеющимся данным, атакованы цели на востоке Тегерана. ЦАХАЛ пока не комментирует.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что 21 июня израильские ВВС второй раз после начала войны атаковали ядерный комплекс в иранском городе Исфахан. По данным МАГАТЭ, повреждены шесть зданий ядерного комплекса, в частности цех по производству центрифуг. Гросси отметил, что на объекте с Исфахане не хранился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не будет.

00:00

В южной части Голанских высот сработала тревога "Цева адом". Зафиксировано вторжение БПЛА. ЦАХАЛ подтвердил перехват беспилотника.

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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7