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Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары на западе Ирана, уничтожены пусковые установки

Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:53
Самолеты ВВС ЦАХАЛа накануне вылета в Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в настоящее время атакуют "военные цели" на западе Ирана.

Также сообщается, что ранее утром 22 июня израильские ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону израильской территории, солдат иранских вооруженных сил. Отмечается, что, помимо прочего, были уничтожены ракетные установки, из которых КСИР обстрелял территорию Израиля.

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