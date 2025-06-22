ВВС ЦАХАЛа наносят удары на западе Ирана, уничтожены пусковые установки
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:53
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС в настоящее время атакуют "военные цели" на западе Ирана.
Также сообщается, что ранее утром 22 июня израильские ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону израильской территории, солдат иранских вооруженных сил. Отмечается, что, помимо прочего, были уничтожены ракетные установки, из которых КСИР обстрелял территорию Израиля.