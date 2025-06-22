Последствия ракетного обстрела из Ирана: не менее четырех ракет упали в жилых районах

По предварительным данным, утром 22 июня не менее четырех иранских баллистических ракет упали в жилых районах в Израиле – в Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Тель-Авиве и Хайфе. Причем в Хайфе ракета упала до срабатывания сирены (но после предуведомления).

Также есть множество районов, где упали фрагменты перехваченных ракет и ракет-перехватчиков.

Причинен значительный материальный ущерб.

МАДА ранее сообщала об 11 раненых: одном средней тяжести и десяти с легкими ранениями.