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Израиль

Последствия ракетного обстрела из Ирана: не менее четырех ракет упали в жилых районах

Мада
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 08:46
Последствия ракетного обстрела из Ирана: не менее четырех ракет упали в жилых районах
Пресс-служба МАДА

По предварительным данным, утром 22 июня не менее четырех иранских баллистических ракет упали в жилых районах в Израиле – в Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Тель-Авиве и Хайфе. Причем в Хайфе ракета упала до срабатывания сирены (но после предуведомления).

Также есть множество районов, где упали фрагменты перехваченных ракет и ракет-перехватчиков.

Причинен значительный материальный ущерб.

МАДА ранее сообщала об 11 раненых: одном средней тяжести и десяти с легкими ранениями.

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