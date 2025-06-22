Нетаниягу: "Мы не позволим втянуть себя в войну на истощение"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел пресс-конференцию, на которой заявил: "Мы не позволим втянуть себя в войну на истощение, но мы и не закончим эту операцию пока не достигнем всех целей".

В начале своего выступления Нетаниягу выразил соболезнования родным погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. "Мы ни на минуту не забываем о высокой цене, которую мы заплатили в ходе операции "Народ как лев" и всей кампании. Наши сердца с жертвами иранских атак на наши города. Мы обнимаем семьи погибших и надеемся на полное выздоровление раненых", – сказал он.

На вопрос журналистов о возможности ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, Нетаниягу ответил: "Я не сомневаюсь, что это режим, который хочет уничтожить нас и именно поэтому мы начали операцию по устранению двух конкретных угроз: ядерной угрозы и ракет. Шаг за шагом мы продвигаемся к нашей цели. Мы очень близки к ней. Это не место рассказывать здесь подробно о наших целях. Я думаю, что на войне должно быть меньше слов и больше действий. И я не намерен отступать от этого правила".

Отвечая на вопрос о Фордо, Нетаниягу сказал, что хотел бы поблагодарить "своего близкого друга Трампа, за прекрасную работу, проделанную ВВС США, и поздравить американских пилотов". "Они нанесли очень большой ущерб Фордо. Мы еще проведем оценку ущерба. Но в любом случае, мы гарантируем, что эти объекты не будут представлять угрозу. Мы сделаем все, чтобы достичь поставленных целей".

На вопрос о продолжающихся боевых действиях в Газе, Нетаниягу сказал, что Израиль действует на нескольких фронтах одновременно, и операция в Иране помогает достижению цели в секторе Газы. "Война в Газе может закончиться сегодня, если ХАМАС сдастся, сложит оружие и освободит всех заложников, но они отказываются это сделать", – сказал Нетаниягу.