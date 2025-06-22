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Израиль

Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 23 июня

Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:28
Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 23 июня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Управление тылом продлило действие запрета на работу учреждений и учебных заведений до 20:00 понедельника, 23 июня.

По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.

Израиль
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