Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 23 июня
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:28
Управление тылом продлило действие запрета на работу учреждений и учебных заведений до 20:00 понедельника, 23 июня.
По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.
Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.