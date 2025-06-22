Управление тылом продлило запрет на работу учреждений и школ до 23 июня

Управление тылом продлило действие запрета на работу учреждений и учебных заведений до 20:00 понедельника, 23 июня.

По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.