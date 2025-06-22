В Иерусалиме при несчастном случае с грузовым лифтом погиб рабочий
время публикации: 22 июня 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 16:19
На предприятии в Иерусалиме погиб рабочий в возрасте 34 лет в результате несчастного случая с грузовым лифтом. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни, у него была крайне тяжелая травма головы.
По результатам обследования медики констатировали смерть мужчины, поскольку его травма не давала шансов на реанимацию.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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