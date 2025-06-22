Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-33, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник-пятницу – без существенных изменений.