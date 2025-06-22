x
22 июня 2025
|
последняя новость: 06:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июня 2025
|
22 июня 2025
|
последняя новость: 06:12
22 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу поддержал Трампа: "Мир посредством силы"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:48 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:52
Нетаниягу поддержал Трампа: "Мир посредством силы"
GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со словами поддержки президента США Дональда Трампа после того, как американская армия атаковала ядерные объекты Ирана, в том числе в Фордо.

"Президент Трамп и я часто говорим: "Мир посредством силы". Сначала – сила, потом – мир. И сегодня ночью президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", – сказал Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Трамп: ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо