Нетаниягу поддержал Трампа: "Мир посредством силы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со словами поддержки президента США Дональда Трампа после того, как американская армия атаковала ядерные объекты Ирана, в том числе в Фордо.

"Президент Трамп и я часто говорим: "Мир посредством силы". Сначала – сила, потом – мир. И сегодня ночью президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", – сказал Нетаниягу.