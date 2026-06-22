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Израиль

В Ашдоде задержаны владельцы и операторы пункта техосмотра автотранспорта

Коррупция
Автомобили
Ашдод
время публикации: 22 июня 2026 г., 23:03 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 23:03
В Ашдоде задержаны владельцы и операторы пункта техосмотра автотранспорта
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о задержании 12 подозреваемых, среди которых владельцы и операторы пункта техосмотра автотранспорта в Ашдоде, по подозрению в причастности к делу о мошенничестве и взяточничестве.

Согласно подозрениям, автомобили за взятки проходили техосмотр, несмотря на несоответствие требуемым нормам исправности и безопасности.

Задержания последовали за несколькими месяцами скрытого расследования и сбора доказательств.

Израиль
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