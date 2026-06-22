Полиция применила спецсредства для разгона толпы на акции протеста в Бейт-Шемеше

В районе улицы Неар а-Ярден в Бейт-Шемеше ультраортодоксальные демонстранты перекрывали дороги, поджигали мусорные баки, ломали ограждения. В ответ на требование освободить проезжую часть в полицейских полетели камни.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские и пограничники применяют силу и спецсредства для наведения порядка.