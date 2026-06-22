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Израиль

N12: из порта Ашдода украдены конфискованные сигареты на десятки миллионов шекелей

Полиция
Расследование
время публикации: 22 июня 2026 г., 19:50 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 20:17
N12: из порта Ашдода украдены конфискованные сигареты на десятки миллионов шекелей
AP Photo/Gerry Broome

Из охраняемого склада в порту Ашдода из восьми контейнеров похищены контрабандные сигареты на десятки миллионов шекелей. Новостная служба N12 сообщает, что полиция и налоговое управление, отвечающее за склад, расследуют, как такая кража стала возможна.

Украденные табачные изделия были изъяты ранее в ходе операций против контрабандистов и хранились как вещественные доказательства по нескольким уголовным делам. По данным N12, в конце прошлой недели восемь больших контейнеров были вывезены со склада и возвращены на место пустыми. Пропажу заметили лишь через несколько дней, что не позволило начать расследование по горячим следам.

Издание отмечает, что следствие рассматривает версию о причастности сотрудников склада. Задержанных по этому делу пока нет, но, по словам источника N12, аресты ожидаются в ближайшие дни.

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