N12: из порта Ашдода украдены конфискованные сигареты на десятки миллионов шекелей

Из охраняемого склада в порту Ашдода из восьми контейнеров похищены контрабандные сигареты на десятки миллионов шекелей. Новостная служба N12 сообщает, что полиция и налоговое управление, отвечающее за склад, расследуют, как такая кража стала возможна.

Украденные табачные изделия были изъяты ранее в ходе операций против контрабандистов и хранились как вещественные доказательства по нескольким уголовным делам. По данным N12, в конце прошлой недели восемь больших контейнеров были вывезены со склада и возвращены на место пустыми. Пропажу заметили лишь через несколько дней, что не позволило начать расследование по горячим следам.

Издание отмечает, что следствие рассматривает версию о причастности сотрудников склада. Задержанных по этому делу пока нет, но, по словам источника N12, аресты ожидаются в ближайшие дни.