Омер Дахан в соцсетях: "Это я тот футболист, которого задержали на прошлой неделе"

Нападающий хайфского "Маккаби" Омер Дахан, в прошлом сезоне выступавший за "Апоэль Раанана", сообщил в соцсетях, что именно он является тем футболистом, которого на прошлой неделе задержали по подозрению в участии в договорных матчах и причастности к азартным играм. Он был задержан сотрудниками полицейского подразделения по борьбе с коррупцией "ЛАХАВ 433" в международном аэропорту перед вылетом из Израиля.

"Мне важно обратиться к вам напрямую и прояснить несколько вещей, – написал он. – Я сожалею, что мое имя оказалось связано с этим делом. Хочу однозначно заявить: я не имею никакого отношения ни к договорным матчам, ни к умышленному влиянию на исход игр. Эти подозрения не имеют ничего общего ни со мной, ни с тем, как я вел себя на протяжении всей карьеры", – написал он. Футболист добавил, что никогда не причинял вреда клубам, за которые выступал.

Задержание Дахана проходило в рамках расследования дела об азартных играх, которые, по версии следствия, организовала преступная группировка из Мигдаль а-Эмека. По подозрению полиции, отбывающий тюремный срок Йоси Бускила руководил из заключения крупной сетью по организации азартных игр и вымогательству: ее участники выдавали проигравшим игрокам кредиты на "сером рынке", а при невозможности вернуть долг угрожали им и ставили "на счетчик".