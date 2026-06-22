Дери объявил очередной бойкот коалиции
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:37
Глава партии ШАС Арье Дери объявил, что его партия вновь прекращает голосовать с коалицией. На заседании фракции Дери сообщил, что предупредил о своем решении главу коалиции Офира Каца.
"Мы ясно и четко дали понять, что до тех пор пока закон о прекращении арестов и Основной закон об изучении Торы не будут утверждены, мы не возобновим голосование с коалицией", - сказал Дери.
Это решение главы ШАС лишает коалицию возможности утвердить законы, которые она планировала провести до окончания работы Кнессета 25-го созыва.