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Израиль

Дери объявил очередной бойкот коалиции

Коалиция
Арье Дери
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:37
Дери объявил очередной бойкот коалиции
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии ШАС Арье Дери объявил, что его партия вновь прекращает голосовать с коалицией. На заседании фракции Дери сообщил, что предупредил о своем решении главу коалиции Офира Каца.

"Мы ясно и четко дали понять, что до тех пор пока закон о прекращении арестов и Основной закон об изучении Торы не будут утверждены, мы не возобновим голосование с коалицией", - сказал Дери.

Это решение главы ШАС лишает коалицию возможности утвердить законы, которые она планировала провести до окончания работы Кнессета 25-го созыва.

Израиль
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