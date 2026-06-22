На 65-й трассе в результате ДТП пострадал мотоциклист, его состояние критическое
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:26
На 65-й трассе, в районе перекрестка А-Саргель, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 45 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в критическом состоянии был доставлен реанимационным автомобилем в больницу "А-Эмек".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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