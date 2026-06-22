На 65-й трассе в результате ДТП пострадал мотоциклист, его состояние критическое

На 65-й трассе, в районе перекрестка А-Саргель, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 45 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в критическом состоянии был доставлен реанимационным автомобилем в больницу "А-Эмек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.