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Израиль

На 65-й трассе в результате ДТП пострадал мотоциклист, его состояние критическое

ДТП
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:26 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:26
На 65-й трассе в результате ДТП пострадал мотоциклист, его состояние критическое
Пресс-служба МАДА

На 65-й трассе, в районе перекрестка А-Саргель, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 45 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в критическом состоянии был доставлен реанимационным автомобилем в больницу "А-Эмек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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