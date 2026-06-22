23 июня в районе Эйлата пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во вторник, 23 июня, в районе Эйлата пройдут учения сил безопасности, в ходе которых будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, машин и катеров ВМФ.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.

В случае реальной угрозы жители будут оповещены силами безопасности.