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Израиль

23 июня в районе Эйлата пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Эйлат
Учения
время публикации: 22 июня 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 19:05
23 июня в районе Эйлата пройдут учения ЦАХАЛа
Ayal Margolin/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во вторник, 23 июня, в районе Эйлата пройдут учения сил безопасности, в ходе которых будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, машин и катеров ВМФ.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с изменениями в оперативной обстановке.

В случае реальной угрозы жители будут оповещены силами безопасности.

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