Двое детей в Ашдоде и поселке Мазраа были сбиты машинами и получили тяжелые травмы
время публикации: 22 июня 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 18:12
В поселке Мазраа, на севере Израиля, автомобиль сбил 6-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что ребенок при падении ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.
В Ашдоде на бульваре А-Прахим машина сбила 11-летнего мальчика. Парамедики передали, что пострадавший получил множественные травмы. Ребенок доставлен в больницу "Асута" в тяжелом состоянии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2026