Двое детей в Ашдоде и поселке Мазраа были сбиты машинами и получили тяжелые травмы

В поселке Мазраа, на севере Израиля, автомобиль сбил 6-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что ребенок при падении ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

В Ашдоде на бульваре А-Прахим машина сбила 11-летнего мальчика. Парамедики передали, что пострадавший получил множественные травмы. Ребенок доставлен в больницу "Асута" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.