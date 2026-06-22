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Израиль

Двое детей в Ашдоде и поселке Мазраа были сбиты машинами и получили тяжелые травмы

ДТП
время публикации: 22 июня 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 18:12
Двое детей в Ашдоде и поселке Мазраа были сбиты машинами и получили тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

В поселке Мазраа, на севере Израиля, автомобиль сбил 6-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что ребенок при падении ударился головой и получил черепно-мозговую травму. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Нагарии.

В Ашдоде на бульваре А-Прахим машина сбила 11-летнего мальчика. Парамедики передали, что пострадавший получил множественные травмы. Ребенок доставлен в больницу "Асута" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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