На строительной площадке в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:18
На строительной площадке на улице Мивца Хорев в Петах-Тикве рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Обстоятельства инцидента расследуются полицией и инспекторами министерства труда.