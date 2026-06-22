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Израиль

На строительной площадке в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты

Мада
время публикации: 22 июня 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 16:18
На строительной площадке в Петах-Тикве пострадал рабочий при падении с высоты
Пресс-служба МАДА

На строительной площадке на улице Мивца Хорев в Петах-Тикве рабочий упал с высоты около трех метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон". Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Обстоятельства инцидента расследуются полицией и инспекторами министерства труда.

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