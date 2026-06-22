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Израиль

"Кан": Нетаниягу согласился на праймериз в "Ликуде", но требует десять мест в списке

Биньямин Нетаниягу
Ликуд
Выборы 2026
время публикации: 22 июня 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 14:20
"Кан": Нетаниягу согласился на праймериз в "Ликуде", но требует десять мест в списке
Chaim Goldberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отказался от отмены внутренних выборов "Ликуде", однако настаивает, чтобы ему позволили кооптировать в предвыборный список от восьми до десяти своих кандидатов. Об этом сообщает новостная редакция "Кан".

Напомним, что 21 июня депутат Кнессета Давид Битан подал апелляцию в партийный суд "Ликуда" с требованием заблокировать инициативу по замене праймериз на назначаемую руководством партии комиссию по формированию предвыборного списка.

В своей апелляции он просил выдать временный запрет на продвижение любых шагов по отмене праймериз и созданию комиссии по формированию списка, а также постановить, что даже если изменение устава допустимо в принципе, оно не может применяться к предстоящим выборам и сможет вступить в силу не раньше следующей избирательной кампании.

Израиль
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