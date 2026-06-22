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Израиль

Прогноз погоды на 22 июня: переменная облачность, легкое снижение температуры

Погода
время публикации: 22 июня 2026 г., 06:00 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 06:17
Прогноз погоды на 22 июня: переменная облачность, легкое снижение температуры
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 22 июня, ожидается незначительное понижение температуры, главным образом, в горах и на внутренней части Израиля, переменная облачность, небо будет расчищаться до ясного, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-32, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 305км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 40 км/ч).

Во вторник существенных изменений температуры не ожидается, переменная облачность, жарко, в среду станет чуть жарче, ясно.

Израиль
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