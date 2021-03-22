Говорят лидеры партий и блоков. 16 интервью накануне выборов

Во вторник, 23 марта, состоятся выборы в Кнессет 24-го созыва. Эти выборы – четвертые за последние два года.

На этот раз в выборах участвуют 37 партий и блоков. Согласно опросам общественного мнения, не более чем у 13 из них есть реальные шансы преодолеть электоральный барьер. Лидерами рейтинга являются партии "Ликуд" и "Еш Атид".

В течение нескольких месяцев перед выборами редакция NEWSru.co.il публиковала интервью с руководителями ведущих партий и блоков. В общей сложности, было опубликовано 16 таких интервью.

Предлагаем вам фрагменты этих интервью, которые, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.







ЛИКУД

Лидер партии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Люди должны понять, что единственная возможность создать стабильное правое правительство – это, если будет сильный "Ликуд", который даст толчок израильской экономике, реализовав нашу драматическую программу. Я хочу сказать спасибо русскоязычным израильтянам, которые внесли огромную лепту в победу над коронавирусом, и я убежден, что у них будет огромный вклад в экономической жизни... Дайте мне силы закончить начатое, привести экономику к новым высотам, и, разумеется обеспечить безопасность страны, как я делал до сих пор".

Депутат Кнессета, бывший глава ШАБАКа Ави Дихтер: " "Ликуд" – это большая партия с серьезными людьми, которые делали и делают много важного на благо государства Израиль. Я не думаю, что у кого-то из наших конкурентов есть такая галерея талантливых и опытных людей как есть в "Ликуде", такая галерея министров, которые делали и делают важные дела. Поэтому я никому не советую говорить , что "Ликуд" – это партия одного человека, а остальные партии – это сборные выдающихся лидеров. Люди "Ликуда" сделали не меньше, чем остальные, а возможно вдвое и втрое больше".







ЕШ АТИД

Лидер партии, глава оппозиции Яир Лапид: "Правительство – это главная управленческая структура в государстве. С самого начала они создали структуру, которая не может чем-либо управлять. Ни министр водных ресурсов, ни министр продвижения несуществующих общин не могут управлять кризисом в период эпидемии. Если вы хотите управлять кризисом в период эпидемии, вам нужно правительство 18 министров и кабинет по борьбе с коронавирусом, состоящий из четырех министров: глава правительства, министр обороны, министр финансов, министр здравоохранения. Всё. Больше никто не нужен".

Депутат Кнессета Константин Развозов: "В последние несколько лет сильно нарушился баланс между законодательной и исполнительной властью. У Кнессета, который представляет, в отличие от правительства, все израильское общество, остается все меньше и меньше рычагов давления. Я за то, чтобы в кризисный период решения принимались честно и быстро, но когда эти решения продиктованы личными, а не государственными интересами, а Кнессет не может это контролировать, это опасно".

НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ

Лидер партии Авигдор Либерман: " Я думаю, что мы сегодня представляем самое угнетенное меньшинство и самое большое меньшинство в Израиле... Все светское население Израиля, включая русскоязычное население... 44-45% населения определяют себя как светские. Еще 15% традиционалисты и так далее. Грубо говоря, 45% – светское население, включая большинство русскоязычной общины. Это люди, которые служат в армии, работают, ходят на резервистские сборы, платят налоги. За последние годы этих людей просто затоптали".

Депутат Кнессета Алекс Кушнир: "Сегодня в Израиле есть группа людей, обладающая многочисленными привилегиями, а есть те, кто этих привилегий не имеют. Мы должны изменить эту ситуацию. Никто меня не убедит в том, что есть логика в ситуации, при которой одни израильтяне, достигшие 18 лет, призываются в ЦАХАЛ, а другие нет. Никто меня не убедит, что это логично и оправданно. Если мы хотим, чтобы Израиль был демократическим государством, необходимо, чтобы все граждане были равны: как в плане прав, так и в плане обязанностей".







ТИКВА ХАДАША

Лидер партии Гидеон Саар: "Мы предлагаем избирателям подробные и серьезные программы реформ во всех областях нашей жизни... Мы предлагаем смену системы власти. Ограничение каденции премьер-министра восемью годами, изменение избирательной системы таким образом, что половина депутатов будут избираться персонально по регионам. Мы предлагаем существенную передачу власти от центральной власти местным органам, то есть от нефункционирующих систем тем, кто в состоянии предоставить услуги гражданам. Мы предлагаем сокращение числа министров. Мы предлагаем новый договор израильтян с политиками. Мы предлагаем уход от старой политики, которая работает на политиков, а в первую очередь на Нетаниягу, к политике, которая работает на граждан".

Кандидат в депутаты Кнессета Цви Хаузер: "Любой человек, обладающий интеллектуальной честностью, не может отрицать одного очевидного факта: Израиль находится в ситуации экономической и политической нестабильности из-за решений, принятых одним человеком. Более того, сегодня мы уже должны думать о том, что будет после коронавируса... Нам предстоят экономические реформы, шаги по объединению нации, структурные изменения. Нетаниягу эти процессы возглавлять не может. Он не мог из возглавлять раньше, он тем более их возглавлять не может сейчас".







КАХОЛЬ ЛАВАН

Лидер партии, министр обороны Бени Ганц: "Я верю в свои ценности. Я очень верю в центристский путь "Кахоль Лаван", который в вопросах внешней политики и безопасности немного вправо, в первую очередь из-за соображений безопасности. С точки зрения экономики, мы находимся в самом центре. Вменяемый центр. С точки зрения социальной мы немного влево, потому что надо заботиться о слабых слоях населения. Я верю во власть закона, в стабильную власть закона, и не готов, чтобы что-либо причиняло ущерб власти закона в Израиле".

ЯМИНА

Лидер партии Нафтали Беннет: "Моя главная цель – благо государства. Либерман уже много лет движим ненавистью и жаждой личной мести. Я не ненавижу Нетаниягу. Он принес много блага государству Израиль. Но когда я смотрю на всё, что происходит, то вижу то же самое, что и все остальные: государство не функционирует. Это должно измениться, и я знаю, как это сделать. Я простой человек, я придерживаюсь правых взглядов. Я не буду создавать левое правительство, правительство, которое опирается на арабских депутатов".

Депутат Кнессета Айелет Шакед: "Гигантский бюджетный дефицит стал результатом кризиса, вызванного коронавирусом. Но не только. Во многом это результат халатности правительства, которое раздавало деньги и тем, кто в них не нуждался. Они раздавали деньги направо и налево вместо того, чтобы давать их тем, кому они действительно нужны".







АВОДА

Лидер партии, депутат Кнессета Мерав Михаэли: "Наиболее процветающие сегодня государства – это те, где социал-демократия, ответственность государства за граждан остаются главными мотивами политики. Мы видим, что происходит сегодня в США с их неолиберальной экономикой, которая привела к разрушению общества и освободила место для популизма, позволившего прийти к власти Дональду Трампу, негативные последствия чего никуда не делись. Мы отчетливо видим, что государства, где есть больше всего процветания, больше всего личной безопасности граждан, больше всего заботы об их повседневном благе – это социал-демократические государства. Это свободный рынок и ответственность государства за граждан".







А-ЦИОНУТ А-ДАТИТ

Лидер блока, депутат Кнессета Бецалель Смотрич: "Государство Торы гораздо либеральней в том, что касается прав и свобод, чем любое современное западное государство... Я стремлюсь к тому, чтобы государство жило по Торе, а это означает, что оно даст людям право выбирать. Вся Тора построена на свободе выбора. Если государство будет жить по Торе, у каждого человека будет гораздо больше свободы выбирать как проживать свою жизнь".







ЯАДУТ А-ТОРА

Депутат Кнессета, глава комиссии по законодательству Яаков Ашер: "Мы идем с "Ликудом" и с его лидером. После выборов мы посмотрим на цифры и, если должны будем взвесить создавшееся положение, обдумать его, то, поверьте, сумеем проанализировать и приспособиться к меняющейся ситуации. Обдумаем, спросим тех, кого должны спросить, и примем решение".







Примечание: Лидеры Объединенного списка, партии РААМ, партии ШАС и партии МЕРЕЦ проигнорировали наши многократные просьбы об интервью.