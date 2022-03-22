Рекордные мартовские холода в Израиле: снегопад возможен не только в горах на севере, но и в центре

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 22-25 марта температура будет значительно ниже среднесезонной, во многих районах страны будут идти дожди. Если сегодня слабые дожди ожидаются на севере страны и, во второй половине дня, на побережье Средиземного моря. Но в среду-четверг дожди усилятся и будут идти на большей части территории страны.

В течение этих дней ожидается снегопад на Хермоне, который усилится 23-24 марта и ослабнет 25 марта. 22 марта администрация горного курорта Хермон сообщает, что он открыт для посетителей (билеты надо приобретать заранее), но курорт может быть закрыт, если усилится снегопад.

23-24 марта ожидается снегопад в горах на севере (не только на Хермоне). Синоптики говорят о возможном снегопаде в горах центра страны, включая Иерусалим, но устойчивый снежный покров не образуется, скорее всего это будет снег с дождем.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" отметила, что нынешние холода рекордные для второй половины марта. На севере страна в 20-х числах марта никогда не фиксировалось таких низких температур, в Иерусалиме такие холода в конце марта не наблюдались с 1928 года, в Беэр-Шеве – с 1948 года.

В субботу-воскресенье, 26-27 марта, ожидается повышение температуры до среднесезонной.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.