Канцелярия Нетаниягу: поселения в северной Самарии восстановлены не будут

Отмена закона о размежевании в части, касающейся северной Самарии, вызвала резкую критику американской администрации. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сочла необходимым выступить с разъяснением.

"Мы не собираемся восстанавливать поселения в этом районе. Речь идет об отмене унизительного закона, который запрещал евреям жить на севере Самарии, являющейся частью нашей исторической родины. Неслучайно на протяжении многих лет оппозиция поддерживала этот закон", – говорится в заявлении.

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21 марта представитель Государственного департамента США Ведант Патель выступил с резкой критикой утвержденного Кнессетом закона об "отмене плана размежевания" в Северной Самарии. По его словам, речь идет об отказе от письменных обязательств правительства Ариэля Шарона перед США.

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"Тот факт, что решение было принято на фоне попыток разрядить ситуацию, как и то, что мы находимся накануне Рамадана, Песаха и Пасхи, делают этот шаг еще более провокационным и контрпродуктивным", – заявил он.

Дипломат сообщил, что вопрос поднимался в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, а также на прошедших в Шарм-аш-Шейхе палестино-израильских переговорах, в которых участвовали также представители США, Иордании и Египта.

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Посол Израиля в США Мики Герцог был вызван в Государственный департамент, где заместитель госсекретаря Уэнди Шерман выразила ему официальный протест в связи с изменением законодательства. Она отметила, что правительство Израиля дает зеленый свет строительству в Северной Самарии новых поселений.

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В ночь на 21 марта Кнессет утвердил во втором и в третьем чтениях законопроект, отменяющий действие размежевания в Самарии. Из присутствовавших 31 депутат проголосовал за законопроект, 18 проголосовали против него. Согласно тексту законопроекта, представленного главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном, отменяется запрет на пребывание израильтян на территориях, с которых Израиль отступил летом 2005 года в рамках программы размежевания. Речь идет исключительно о северной Самарии, действие закона не касается сектора Газы. Помимо прочего, этот законопроект делает легальным пребывание евреев на территории, где сегодня действует йешива Хомеш. В то же время, речь не идет о восстановлении поселка Хомеш на этом месте, так как земля принадлежит частному арабскому лицу.

Глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Неэман сказал в связи с принятием этого закона: "Это праздничный день для государства Израиль – мы возвращаемся в самое сердце земли Менаше, которая тысячи лет принадлежала народу Израиля. Преступление выселения из собственных домов трудно исправить, но устранение позора апартеида из государственных законов является важным шагом на пути к исправлению несправедливости. Мы благодарим министра поселений Орит Струк, депутата Кнессета Юлия Эдельштейна, депутата Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех и депутата Кнессета Цви Суккот, а также остальных членов коалиции, которые неустанно стремились выполнить свои обязательства перед избирателями, главу регионального совета Шомрона Йоси Дагана, который тяжело работал в течение многих лет ради этого момента, а также учеников иешивы в Хомеше, раввинов и всех наших партнеров, которые работали сообща для достижения этой цели. ЦАХАЛ контролирует этот район в течение 17 лет, так что теперь мы ожидаем, что командующий центральным округом подпишет без промедления соответствующий указ, и мы сможем вернуться в северную Самарию – строить и развиваться".