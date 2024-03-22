Госпрокуратура: 63 тысячи учеников йешив временно освобождены от службы

Вечером в четверг государственная прокуратура представила в Высший суд справедливости данные об учениках йешив, имеющих отсрочку от призыва, а также о йешивах, которые могут потерять финансирование в случае прекращения действия отсрочки.

Из приблизительно 200 тысяч учеников йешив, получающих выплаты от департамента релизиозных учебных учреждений в министерстве просвещения, по состоянию на июнь 2023 года 63 тысячи имели временное освобождение от призыва на срочную службу в армии.

Остальные или получили постоянное освобождение, или достигли возраста 26 лет.

В случае прекращения выплат йешивам и колелям за временно освобожденных от службы 440 из числа этих учебных учреждений не пострадают, поскольку в них нет временно освобожденных.

Около 1500 йешив и колелей получают от государства выплаты за 56,5 тысяч учеников из этих 63 тысяч временно освобожденных. 250 учебных заведений в таком случае полностью лишатся финансирования. Остальные лишатся финансирования частично.

Напомним, что 1 апреля истекает срок действия временной отсрочки от призыва, после чего выплаты йешивам за учеников, не имеющих постоянного освобождения, должны быть прекращены.