Выход Саара, маневры оппозиции и назначение судей. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Тактический шаг министра Гидеона Саара по выходу из блока "Махане Мамлахти" на этой неделе стал приобретать очертания кризиса стратегического масштаба для нынешней коалиции. Требование Саара получить место в кабинете военных действий оказалось крайне проблематичным, и мы подошли к празднику Пурим в ситуации, когда перспективы выживания нынешнего правительства туманны. В связи с этим или без связи, оппозиция добивается отмены запланированных парламентских каникул. В связи или без связи с возможным обвалом коалиции, министр юстиции Ярив Левин ищет пути компромисса в вопросе назначения судей Верховного суда. И только закон о призыве остается почти неподвижным камнем, несмотря на попытки сдвинуть его с мертвой точки.

Нетаниягу и Саар: трюк или недопонимание

Когда Гидеон Саар объявил о выходе из "Махане Мамлахти", ни у кого не было сомнений, что этот шаг скоординирован с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Отношения между ними в последние месяцы заметно улучшились, и, несмотря на то, что Саар раз за разом повторял, что он не собирается возвращаться в "Ликуд" и что его контакты с Нетаниягу касаются исключительно ведения военных действий, сближение между политиками всегда окрашены в цвета взаимных интересов. И когда Саар объявил о выходе из "Махане Мамлахти", озвучив при этом требование получить место в кабинете военных действий, в политической системе были убеждены, что речь идет о вопросе решенном. Тем более, что в окружении Биньямина Нетаниягу заявили сразу после выступления Саара, что премьер-министр положительно относится к возможному присоединению Саара к узкому кабинету. Но затем, как принято говорить, что-то пошло не так.

Глава правительства безусловно хотел бы видеть Гидеона Саара за тем столом, где принимаются решения, касающиеся ведения войны. Он ценит мнение Саара, их позиции во многом близки, да и с политической точки зрения Саар полезен, так как нейтрализует Бен-Гвира с одной стороны и Ганца с другой, предоставляя Нетаниягу дополнительные голоса.

Недовольство Ганца не слишком заботит премьер-министра. Уходить в оппозицию в одиночку скучно, и Бени Ганц не будет торопиться делать это. "Я надеюсь, что ближайшие недели или месяцы мы останемся в коалиции, чтобы на капитанском мостике ведения войны находились ответственные люди", – сказал депутат Алон Шустер от партии "Кахоль Лаван" в интервью "Кан РЭКА".

Две проблемы нужно решить Биньямину Нетаниягу, чтобы сложился новый коалиционный пазл. Именно новый, так как на этой неделе публиковалось сообщение, согласно которому Нетаниягу взвешивает возможность отмены коалиционного соглашения, подписанного с "Махане Мамлахти". "Такой фракции больше нет, а значит и договора больше нет", – заявляют в "Ликуде".

Первая и главная проблема – правые партии. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир не шутят, когда требуют для себя тех же полномочий, которые получит Саар. "Итамар Бен-Гвир готов быть наблюдателем в кабинете, готов быть постоянным приглашенным. Совершенно неважно кем. Статус его и Саара должен быть одинаковым", – заявляют в "Оцма Иегудит". С точки зрения арифметической логика Бен-Гвира безупречна. С шестью мандатами, у него есть основания требовать такой же премии как Саар. То, что Нетаниягу не доверяет ему настолько, что старается не проводить закрытых совещаний в присутствии своего министра национальной безопасности, не слишком заботит Бен-Гвира. Он смотрит на результаты опросов, и понимает, что ему есть с чем идти на выборы. Понимает это и Нетаниягу, поэтому не пренебрегает угрозами главы "Оцма Иегудит", тем более, что тот в состоянии утащить за собой и Смотрича. Вторая часть той же проблемы – это категорический отказ Бени Ганца согласиться на кооптацию лидеров "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" в узкий кабинет.

Отчаявшись решить этот кроссворд, Биньямин Нетаниягу обдумывает возможность ликвидации такой структуры как кабинет военных действий и возвращения к формату так называемой "семерки" министров, формату, который существовал во времена нескольких кампаний в Газе. Не очень понятно, что изменится со сменой одного форума на другой, но эта возможность изучается все более основательно.

Вторая проблема, которую надо решить Биньямину Нетаниягу, касается возражений в его ближайшем окружении против кооптации Гидеона Саара в узкий кабинет. Политический обозреватель Мати Тухфельд рассказал в эфире "Кан РЭКА", что "дома у Биньямина Нетаниягу" всеми силами противостоят официальному назначению Саара. С этим противодействием Нетпниягу также придется справляться.

Гидеон Саар находится в выигрышной позиции. Win win situation. Если ему удастся получить заветный билет в кабинет военных действий – это будет его однозначный апгрейд как с точки зрения влияния на ход войны, так и с точки зрения политического статуса. Если он выйдет сейчас из коалиции, мотивировав это тем, что не получил возможности влиять на ход войны, то продолжит обживать ту нишу правой оппозиции, ради занятия которой Саар и покинул уютный союз с Ганцем и Айзенкотом. В Кнессете говорят о том, что Саар не стремится покидать правительство, однако его угроза отнюдь не тактического характера. Как бы то ни было, нынешний кризис является наиболее серьезным и наиболее угрожающим целостности коалиции. Развязка – после Пурима.

Оппозиционные маневры и парламентские каникулы

В связи или без связи с тем, что происходит в коалиции, оппозиционная деятельность на этой неделе активизировалась. На левом фланге бывший депутат Кнессета Яир Голан объявил о том, что после победы на праймериз в партии "Авода" он намерен продвигать создание объединенной политической структуры (Голан всеми силами избегает слова партия) "Демократы". По замыслу Голана, эта структура будет включать "Аводу", МЕРЕЦ и "другие "демократические силы протеста". До праймериз в "Аводе" еще больше двух месяцев, однако уже сейчас более половины фракции (депутаты Лазими и Карив) объявили о поддержке кандидатуры Голана. Его заявление о создании крупного левого блока – это такое же обозначение позиций, как Гидеон Саар справа. Голан отлично понимает, что популярность левых идей в сегодняшнем Израиле невысока. Недаром партия "Авода" не проходит электоральный барьер по подавляющему большинству опросов, хотя с появлением Голана на горизонте, рейтинг этой партии немного подрос. В то же время, и Голан это также прекрасно понимает, чем дальше, тем больше будет возникать мелких партий протестного толка. Бывший глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц уже объявил о создании одной такой партии, и очевидно он не последний. Помимо ясной всем на левом фланге необходимости объединения сил, Голан таким образом станет, в случае победы на праймериз, ядром нового левого блока. На него и на союз с ним будут ориентироваться остальные соискатели места в Кнессете, придерживающиеся левых взглядов.

В еще одной партии оппозиции – "Еш Атид" – выборы председателя пройдут уже на следующей неделе. 28 марта депутаты партийной конференции выберут между Яиром Лапидом и Рамом Бен-Бараком. Ни у кого нет сомнений в победе Лапида. Однако сами выборы главы "Еш Атид" – событие знаменательное, так как таких выборов не было с момента создания партии.

За несколько дней до праймериз не слышно о дебатах и спорах между Лапидом и Бен-Бараком, несмотря на то, что глава партии встречается с активистами. В то же время, он продолжает оппозиционную деятельность в Кнессете. На этой неделе, он и глава НДИ Авигдор Либерман выступили с инициативой по отмене парламентских каникул, которые должны начаться 7 апреля. "Как в нынешней ситуации депутаты смогут позволить себе отдыхать два месяца?" – заявил Либерман.

В коалиции убеждены, что оппозиция пытается сохранить механизмы обвала правительства, если сложится политическая ситуация, позволяющая реализовать такой сценарий. В дни парламентских каникул созыв пленарных заседаний крайне затруднен, и невозможно себе представить, что коалиция допустит созыв заседания, на котором, например, состоится голосование по закону о роспуске Кнессета. Именно поэтому инициатива по отмене парламентских каникул, судя по всему, обречена на провал.

Назначение судей: Левин против Фогельмана

В то время, как продолжается война, комиссия по выбору судей продолжает рассмотрение кандидатур в различные судебные инстанции. В основном в эти дни речь идет о судьях мировых и окружных судов, и самые спорные вопросы – назначения в Верховный суд – еще не затронуты. Однако за кулисами, министр юстиции Ярив Левин пытается прийти к компромиссу с исполняющим обязанности главы Верховного суда Узи Фогельманом. Суть компромисса, сообщение о котором опубликовала газета "Едиот Ахронот", – назначение Ицхака Амита на пост главы Верховного суда, против чего ранее Левин категорически выступал, а также назначение вместо Фогельмана, вскоре уходящего на пенсию, еще одного судьи школы Аарона Барака. Взамен Левин требует предоставить ему возможность назначить двух консервативных судей вместо Эстер Хайют и Анат Барон, уже ушедших в отставку.

Фогельман категорически против. И у предложения, и у отказа один и тот же политический мотив. И Левин, и Фогельман понимают, что выборы не за горами, а после них Ярив Левин вряд ли останется на должности главы минюста юстиции. Левин пытается использовать оставшееся время для того, чтобы реализовать хоть что-либо из своей повестки дня – например, увеличить число судей консерваторов в Верховном суде. Фогельман предпочитает подождать, так как убежден, что после выборов новая политическая ситуация позволит ему провести в суд кандидатов, более соответствующих его мировоззрению. Политическая и юридическая повестки дня по-прежнему переплетены.

Закон о призыве: неделя на размышление

1 апреля правительство должно представить свой ответ в БАГАЦ по поводу продвижения в вопросе утверждения закона о призыве. В настоящий момент наиболее реальным сценарием является обращение правительства в Верховный суд с просьбой об отсрочке. Которая будет мотивирована трудностями решать столь кардинальный вопрос в период войны. В то же время премьер-министр Биньямин Нетаниягу, судя по имеющимся данным, намерен представить уже на ближайшем заседании правительства законопроект, не меняющий ситуацию в сфере призыва ультраортодоксов. Законопроект будет представлен в отсутствие министра обороны Йоава Галанта, который в этот момент будет находиться с визитом в США. Галант, напомним, отказывается продвигать какой-либо законопроект о призыве, без согласия всех фракций коалиции. Если суд удовлетворит просьбу об отсрочке, Нетаниягу получит еще несколько месяцев для того, чтобы попытаться выработать компромисс.