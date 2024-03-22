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Израиль

Действия израильской армии в Газе в ночь на 22 марта: удары по целям, операция в "Шифе"

время публикации: 22 марта 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 06:26
Действия израильской армии в Газе в ночь на 22 марта: удары по целям, операция в "Шифе"
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 22 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре и на юге сектора. Продолжается операция в районе больницы "Шифа" в городе Газа.

На севере сектора: сообщалось о возобновившихся боях в районе больницы "Шифа".

В центре сектора: ЦАХАЛ действовал в Нусейрате; ЦАХАЛ атаковал дом семьи Абу Айша в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ЦАХАЛ атаковал дом семьи Абу Табэт в районе Ан-Наср, к востоку от Рафаха, минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о восьми погибших.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 22 марта.

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