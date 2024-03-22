Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки ВВС атаковали около 40 целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора. Продолжается операция в медицинском комплексе "Шифа" в городе Газа.

Как сообщалось ранее, в операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе ликвидированы около 150 террористов (около 10 за последние сутки), арестованы сотни подозреваемых в терроре, обнаружены оружие и боеприпасы.

21 марта был зафиксирован пуск ракеты из центральной части сектора в сторону Беэри, ракета была перехвачена. В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали точку запуска (подземную шахту) и здание, которое использовали террористы, в этом районе.

Бойцы 7-й бригады продолжают действовать в районе Аль-Карара на севере Хан-Юниса. За последние сутки уничтожены несколько боевиков и террористическая инфраструктура, в том числе два здания с туннельными шахтами и два здания-ловушки.

Бойцы бригады "Гивати" в ближнем бою ликвидировали пять боевиков.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы и за последние сутки ликвидировали нескольких террористов.

В течение последних суток ВВС ЦАХАЛа атаковали около 40 целей в секторе Газы.