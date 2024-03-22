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Израиль

В больнице в Дженине от ран, полученных 20 марта, умер командир "Исламского джихада"

время публикации: 22 марта 2024 г., 05:43 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 05:47
В больнице в Дженине от ран, полученных 20 марта, умер командир "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Дженине сообщают, что от ран, полученных 20 марта в результате авиаудара по автомобилю, умер местный командир "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Мухаммад Хауашин.

В среду, 20 марта, БПЛА ЦАХАЛа выпустил ракету по двум автомобилям террористов "Исламского джихада", в которых находились четверо боевиков.

В ходе этой операции был ликвидирован Ахмад Бархат, убивший в мае 2023 года в Хермеше 32-летнего Меира Тамари. Еще один боевик, Мухаммад Хауашин, командир террористической ячейки "Исламского джихада" в Дженине, был тяжело ранен.

По данным израильских спецслужб, двое атакованных боевиков занимались подготовкой крупных терактов на территории Израиля и нападений на израильтян. Ахмад Бархат и Мухаммад Хауашин отправили террориста-смертника в один из городов в центре Израиля. Теракт был предотвращен, а террорист с мощным взрывным устройством был задержан 11 марта.

Бархат и Хауашин организовали нападение на израильских военнослужащих 8 марта, в ходе которого на перекрестке Хомеш в Самарии были ранены семеро израильских военнослужащих.

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