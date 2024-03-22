Эхо теракта: проектирование дороги, соединяющей Гуш-Тальмоним с трассой 443, начнется немедленно

В связи с очередным терактом в Биньямине в районе Гуш Долев-Тальмоним министр транспорта Мири Регев и министр финансов Бецалель Смотрич вместе с главой окружного совета Биньямин Исраэлем Ганцем приняли решение о продвижении проекта строительства новой дороги, которая соединит трассу 433 с Гуш-Тальмоним. Проектирование и реализация проекта должны начаться немедленно.

Новая дорога даст израильтянам, проживающим в Гуш-Тальмоним, дополнительную возможность добраться в Иерусалим и в Тель-Авив в обход опасных участков.

В совместном заявлении министров сказано: "Вот уже 100 лет арабский террор пытается нанести нам удар, с самого своего создания сионизм платит высокую кровавую цену, но продолжает укреплять еврейское присутствие на всей территории страны. Произошедший сегодня утром теракт – еще одно болезненное напоминание о войне, которая велась против Израиля до сих пор и которая вышла на новый виток после 7 октября".

"Мы приняли совместное решение немедленно приступить к планированию и реализации прокладывания дороги, которая соединит Гуш-Тальмоним с трассой 443, укрепит поселенчество и усилит безопасность в этом районе. Это решение дополняет выделение 7 миллиардов шекелей, которые будут вложены в дорожную инфраструктуру Иудеи и Самарии в рамках нынешнего госбюджета. Они продолжат попытки ослабить нас, а мы в ответ продолжим укреплять нашу законную власть на всей территории нашей страны", – сказано в заявлении.