ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре "Хизбаллы"
время публикации: 22 марта 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 16:49
Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана, в районе Айта аш-Шааб.
В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет с ливанской территории в направлении Метулы. ЦАХАЛ атаковал огневые позиции противника.
В Западной Галилее силы израильской ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, двигавшуюся со стороны Ливана.