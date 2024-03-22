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Израиль

ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре "Хизбаллы"

время публикации: 22 марта 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 16:49

Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана, в районе Айта аш-Шааб.

В течение дня было зафиксировано несколько пусков ракет с ливанской территории в направлении Метулы. ЦАХАЛ атаковал огневые позиции противника.

В Западной Галилее силы израильской ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, двигавшуюся со стороны Ливана.

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