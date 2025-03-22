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Израиль

ЦАХАЛ пока не установил, кто ответственен за обстрел Метулы

Ливан
Хизбалла
время публикации: 22 марта 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 15:18
ЦАХАЛ пока не установил, кто ответственен за обстрел Метулы
AP Photo/Ariel Schalit

Спустя несколько часов после обстрела Метулы в ЦАХАЛе заявили, что "на данном этапе невозможно установить, какая именно террористическая организация осуществила этот обстрел".

В то же время было отмечено, что с момента прекращения огня с Ливаном было ликвидировано около 100 террористов, а ВВС ЦАХАЛа атаковали более 120 целей, представлявших собой угрозу для Израиля по всему Ливану, чтобы предотвратить усиление и попытки восстановления ресурсов "Хизбаллы".

В 7:32-7:33 утра 22 марта тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном.

Были слышны взрывы. ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ливана было выпущено не менее шгести ракет, три из них были перехвачены.

Это был первый обстрел израильской территории из Ливана за многие месяцы, после объявления о режиме прекращения огня.

В ответ на ракетный обстрел Метулы премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛу "решительно действовать против десятков террористических целей в Ливане". Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Израиль
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