СМИ: артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели на юге Ливана

Согласно сообщениям в ливанских источниках, артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели в деревне Яхмар аш-Шакиф на юге Ливана в ответ на обстрел Метулы.

Ранее министр обороны Исраэль Кац заявил после первого за много месяцев обстрела Израиля с территории Ливана: "Мы не допустим обстрелов Галилеи. Мы обещали безопасность населенным пунктам Галилеи – именно так и будет Закон Метулы такой же, как закон Бейрута. Правительство Ливана несет ответственность за любой обстрел с его территории".

"Я поручил Армии обороны Израиля отреагировать соответствующим образом", - добавил Исраэль Кац.