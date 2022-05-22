В Кнессете вновь обсуждается "смертная казнь для террористов". Юридический советник против

Министерство юстиции передало в парламентскую комиссию по законодательству заключение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара относительно возможности ужесточения наказания за терроризм и введения смертной казни за убийство граждан Израиля. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кешет".

Сайт "Мако" пишет, что на фоне новой волны террора был вновь поднят вопрос о введении смертной казни для террористов "с кровью на руках". Предложение подано депутатами Итамаром Бен-Гвиром и Мей Голан. Однако, как следует из заключения Гали Баарав-Миара, существуют серьезные юридические препятствия для изменения закона.

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В ответе, переданном минюстом в Кнессет, говорится, что введение смертной казни вызывает серьезные вопросы относительно полномочий государства по ее применению, а также относительно того, послужит ли она сдерживающим фактором, кроме того, вынесение подобных приговоров связано с особыми мерами предосторожности.

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Гали Баарав-Миара не рекомендовала введение смертной казни, отдельно подчеркнув, что это наказание не может быть обязательным из-за его необратимости.

В заключении говорится, что "смертная казнь" не является сдерживающим фактором, о чем также предупреждали представители Службы общей безопасности во время предыдущих обсуждений этой темы в комиссии по законодательству. Кроме того, по мнению ШАБАК, введение смертной казни "может принести вред государству".

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Итамар Бен Гвит и Мей Голан, добивающиеся введения смертной казни, заявили, что "при всем уважении к юридическому советнику, ее решение является политическим".

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Отметим, что смертная казнь предусмотрена военными законами Израиля в качестве высшей меры наказания, но ни одного подобного приговора вынесено не было.

В тех немногих рассматривавшихся военными судами в Иудее и Самарии и гражданскими судами в Израиле случаях, когда подобное требование выдвигалось, по тем или иным причинам оно отклонялось судом.

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По информации "Мако", предложение Итамара Бен-Гвира и Мей Голан о введении обязательной смертной казни для террористов "с кровью на руках" должно обсуждаться 22 мая на заседании законодательной комиссии Кнессета.