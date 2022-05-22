Совет поселений выступил против соседства Хан-эль-Ахмара с Первым шоссе

В воскресенье, 22 мая, представители Совета поселений Иудеи и Самарии осмотрели территорию, подготовленную государством Израиль для жителей Хан-эль-Ахмара, недалеко от Абу-Диса. Во время тура под руководством Боаза Идо, председателя форума "Отеф Иерушалаим", участники прослушали лекцию о государственных инвестициях в это место и об огромном вкладе государства в его адаптацию для переселения.

Гендиректор Совета поселений Игаль Дильмони: "Государство Израиль подготовило землю для жителей Хан-эль-Ахмара, потратив на это около 70 миллионов шекелей, и это единственное решение, которое не угрожает безопасности Израиля. Решение же министра обороны Ганца позволить им поселиться более или менее в том же месте, где они проживали нелегально, представляет собой опасность для трассы № 1, а также предоставит бедуинам инфраструктуру, позволяющую им продолжать селиться вдоль этого стратегического шоссе. Мы призываем правительство не тратить зря государственные деньги, которые уже вложены в Абу-Дис, и переселять жителей Хан-эль-Ахмара сюда".

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Решение "Абу-Дис" для переселения нелегального бедуинского поселения Хан-эль-Ахмар предусматривает десятки земельных участков, застроенных государством в 2015 году в районе "Западный Джахалин", расположенных в Абу-Дисе недалеко от Иерусалима на государственной земле.

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Государство инвестировало в них около 70 миллионов шекелей. Участки обустроены и включают в себя готовую инфраструктуру водо- и электроснабжения. Около 70 семей могут получить там земельный участок бесплатно. Кроме того, на этой территории идет подготовка к строительству общественных зданий, а также альтернативный вариант для школы, которая в настоящее время работает в Хан-эль-Ахмаре. Решение Абу-Диса было представлено в Верховный суд и одобрено всеми сторонами. Этот участок земли находится в районе проживания клана Джахалин, того же клана, что и семьи из Хан-эль-Ахмар.

Несмотря на огромные инвестиции государства в развитие этих земельных участков, они оставались пустыми и бесхозными. Между тем, во время экскурсии по этим землям представители Совета поселений обнаружили новые нарушения бедуинских семей, в том числе и нелегальный захват данных территорий, что может сорвать переселение жителей Хан-эль-Ахмара на это место.

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Председатель форума "Отеф Иерушалаим" Боаз Идо поблагодарил Совет поселений за сотрудничество и подчеркнул, что решение проблемы демонтирования Хан-эль-Ахмара существует, и продолжение обсуждения данного вопроса само по себе является позорной капитуляцией перед терроризмом.