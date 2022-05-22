Секретариат правительства: евреям по-прежнему нельзя молиться на Храмовой горе

Решение мирового суда Иерусалима по делу четырех подростков, задержанных на Храмовой горе после прочтения "Шма Исраэль", оказалось в центре внимания израильских и зарубежных СМИ. Оно с возмущением воспринято в Палестинской автономии и Иордании.

В воскресенье, 22 мая, судья мировой суда Иерусалима Цион Сахараи при вынесении решения по делу четырех несовершеннолетних сослался на фразу, некогда сказанную генеральным инспектором полиции Коби Шабтая в одном из интервью, что полиция не препятствует свободе отправления религиозных культов, а затем постановил, что подростки не совершили уголовного преступления и все наложенные на них ограничения должны быть отменены.

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Организация "Хонейну", адвокаты которой защищали подростков, распространила заявление, в котором назвала решение суда "прецедентным", что, в свою очередь, многими было воспринято, как снятие запрета на молитву на Храмовой горе для евреев.

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Точно таким же образом решение суда было воспринято в Аммане. Министерство иностранных дел Иордании предупредило Израиль о последствиях нарушения статус-кво на Храмовой горе и нарушенияи международных договоренностей.

О возможных последствиях нарушения статуса-кво на Храмовой горе также заявила администрация главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

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Радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на источник в окружении генерального инспектора полиции, что решение суда вызвало его недоумение. По словам источника, когда Шабтай говорил о свободе отправления религиозных культов, он не имел ввиду Храмовую гору, которая имеет особый статус и в отношении которой действуют международные договоренности, а также действуют решения БАГАЦа.

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На фоне разрастающегося скандала секретариат правительства распространил заявление, в котором говорится, что нет и не ожидается никаких изменений в отношении Храмовой горы. Согласно комментариям секретариата правительства, решение суда касается только несовершеннолетних, дело которых рассматривалось судом, и не касается свободы отправления религиозных культов на Храмовой горе. Также отмечается, что решение суда будет опротестовано в окружном суде.