ЦАХАЛ об операциях в районах Шхема и Дженина: ликвидированы четверо террористов

Армия обороны Израиля уведомляет о проведении специальных операций по нейтрализации и задержанию разыскиваемых террористов, которые были проведены в Самарии в ночь на 22 мая.

Как сообщалось ранее, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Балата, на восточной окраине Шхема. В ходе этой операции были ликвидированы трое террористов. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что боевики оказали вооруженное сопротивление, против военных также были применены взрывные устройства. Сведений о пострадавших с израильской стороны нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 22 мая в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городах Шхем, Дженин, в деревнях Абу-Дис, Азария, Бани-Наим, Дура, Аль-Айда, Акабат-Джабр, Абу-Дис, Кафр-Калкас. В ходе некоторых операций произошли столкновения. С израильской стороны пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны 13 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

adv_11 m_ar_1

ЦАХАЛ подтверждает более ранние сообщения об операции в Балате, на окраине Шхема, в ходе которой были задержаны трое разыскиваемых террористов, конфискованы три автоматические винтовки М-16 и боеприпасы. В одном из помещений найдена лаборатория по производству бомб, в которой обнаружили десятки килограммов взрывчатки. Лаборатория была взорвана бойцами технологического спецподразделения "Яалом". ЦАХАЛ подтверждает факт перестрелки, в ходе которой были нейтрализованы двое террористов, вооруженных виновтками М-16. Кроме того, был открыт огонь по группам боевиков, бросавших в солдат камни и взрывные устройства, зафиксированы попадания по целям.

adv_12 incontent_1

В Дженине были задержаны трое разыскиваемых террористов. В израильских военных была брошена бомба, после чего по военнослужащим был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Позже, когда военные уже покидали Дженин, в них вновь была брошена бомба. Был снова открыт ответный огонь, зафиксировано попадание. Кроме того, в том же районе была перестрелка с вооруженным боевиком, который был ранен военными.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о трех убитых и трех раненых, а также о двух пострадавших. Агентство Maan называет имена убитых: Фатхи Джихад Абд ас-Салам Ризк (30 лет), Абдулла Юсуф Мухаммад Абу Хамдан (24 года) и Мухаммад Билаль Мухаммад Зайтун (32 года). Судя по имеющимся данным, все они были боевиками террористических группировок и оказали вооруженное сопротивление израильским военным. Организация "Красный Полумесяц", что среди пострадавших есть несовершеннолетняя.

adv_13 m_ar_2

Из больницы "Рафидия" в Шхеме позже сообщили, что один из раненых боевиков умер.

adv_14 incontent_2

Продолжается розыск подозреваемого в совершении 21 мая автомобильного теракта в районе Хауара, к югу от Шхема.