Сегодня будет опубликовано видео с заложницами, удерживаемыми ХАМАСом
время публикации: 22 мая 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 10:37
Сегодня, 22 мая, в 18:00, по решению семей похищенных и с их разрешения израильские СМИ опубликуют видеозаписи с камер террористов "Нухбы", захвативших 7 октября в заложницы девушек-наблюдателей ЦАХАЛа на базе в Нахаль Оз.
На этих кадрах показаны Наама Леви, Лири Эльбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и Агам Бергер.
Записи с некоторыми из этих заложниц ХАМАС ранее использовал для психологического террора.