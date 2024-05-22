Сегодня будет опубликовано видео с заложницами, удерживаемыми ХАМАСом

Сегодня, 22 мая, в 18:00, по решению семей похищенных и с их разрешения израильские СМИ опубликуют видеозаписи с камер террористов "Нухбы", захвативших 7 октября в заложницы девушек-наблюдателей ЦАХАЛа на базе в Нахаль Оз.

На этих кадрах показаны Наама Леви, Лири Эльбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и Агам Бергер.

Записи с некоторыми из этих заложниц ХАМАС ранее использовал для психологического террора.