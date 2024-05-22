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Израиль отзывает послов из Ирландии и Норвегии, признавших независимость Палестины

время публикации: 22 мая 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 10:15
Израиль отзывает послов из Ирландии и Норвегии, признавших независимость Палестины
Chaim Goldberg/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац распорядился отозвать для консультаций послов еврейского государства в Ирландии и Норвегии – странах, которые 22 мая признают независимость палестинского государства.

Глава внешнеполитического ведомства расценил подобное признание как попытку подорвать израильский суверенитет и нанести удар по безопасности еврейского государства. "Тем самым Ирландия и Норвегия провозглашают: террор себя оправдывает", – заявил он.

"После резни 7 октября, ставшей самым массовым убийством евреев после Холокоста, после чудовищных сексуализированных преступлений террористов на глазах у всего мира, эти страны решили дать ХАМАСу и Ирану приз – признать палестинское государство", – отметил Кац.

Министр сообщил: несмотря на позорный шаг Ирландии и Норвегии Израиль продолжит добиваться поставленных целей: восстановления безопасности граждан, уничтожения власти ХАМАСа и возвращения похищенных.

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