На территории мошава Бейт-Гилель взорвался БПЛА, запущенный из Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 22 мая на территории мошава Бейт-Гилель взорвался беспилотный летательный аппарат, запущенных из Ливана. В результате этого инцидента не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Сигнала тревоги, предупреждающего об угрозе вторжения враждебного БПЛА, не было ни в одном из населенных пунктов Верхней Галилеи.

Армейская пресс-служба также сообщила, что самолеты военно-воздушных сил уничтожили две пусковые ракетные установки "Хизбаллы" в деревнях Маруахин и Айта аш-Шааб. Также удар был нанесен по объекту террористической инфраструктуры в деревне Раб эль-Талатин.