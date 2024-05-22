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Израиль

На территории мошава Бейт-Гилель взорвался БПЛА, запущенный из Ливана

время публикации: 22 мая 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 21:21
На территории мошава Бейт-Гилель взорвался БПЛА, запущенный из Ливана
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 22 мая на территории мошава Бейт-Гилель взорвался беспилотный летательный аппарат, запущенных из Ливана. В результате этого инцидента не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Сигнала тревоги, предупреждающего об угрозе вторжения враждебного БПЛА, не было ни в одном из населенных пунктов Верхней Галилеи.

Армейская пресс-служба также сообщила, что самолеты военно-воздушных сил уничтожили две пусковые ракетные установки "Хизбаллы" в деревнях Маруахин и Айта аш-Шааб. Также удар был нанесен по объекту террористической инфраструктуры в деревне Раб эль-Талатин.

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