В Хадере погиб мужчина, перевернувшись на квадрацикле
время публикации: 22 мая 2024 г., 20:47 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 20:47
В Хадере водитель не справился с управлением квадрациклом, в результате чего транспортное средство перевернулось. Авария произошла южнее нового района А-Парк Хадера.
Свидетели этого происшествия рассказали парамедикам "Маген Давид Адом", что мужчина катал на квадрацикле двух детей, когда тот перевернулся. Дети в результате аварии не пострадали, а водитель оказался заблокирован под транспортным средством. Свидетели происшествия извлекли его из-под квадрацикла, но мужчина уже не дышал.
Парамедики передали, что водитель (примерно 40 лет) скончался на месте происшествия от полученных травм.
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