ЦАХАЛ ликвидировал восемь террористов в Газе: атака была отложена из-за присутствия ребенка. Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации 21 мая в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, одного из ключевых командиров противотанковых сил ХАМАСа – Ахмада Ясира аль-Кары, участвовавшего в нападении 7 октября и множестве атак в ходе последовавшей войны.

Бойцы 414-го подразделения 401-й бригады 162-й дивизии определили место, где скрывался аль-Кара. В ходе наблюдения с БПЛА был зафиксирован момент встречи террориста с ребенком, который подъезжал к укрытию на велосипеде. Удар по зданию был нанесен, когда ребенок на безопасном расстоянии.

По данным израильской разведки, вместе Ахмадом Ясиром аль-Карой были ликвидированы Захиб Раэд Абу Риба, террорист из "Нухбы" (спецназ ХАМАСа) и и Анас Мухаммад Абу Хаслиха, террорист "Исламского джихада".

Сообщается также, что ВВС ЦАХАЛа ликвидировали пять террористов ХАМАСа, действовавших на территории школьного комплекса Фахми аль-Джарджауи в районе Дарадж-Тафах на севере сектора Газы. Были уничтожены Фади Салим, руководитель местной информационной службы ХАМАСа, один боевик "Нухбы" и трое боевиков разведывательной структуры ХАМАСа.