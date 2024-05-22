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ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 130 целей. Видео

время публикации: 22 мая 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 17:26
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы около 130 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Нахаль" присоединились к 162-й дивизии в ходе операции в Рафиахе, на юге сектора Газы. Силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе Джабалии, на севере сектора.

В Рафиахе основные силы ЦАХАЛа сосредоточены в районах Аль-Бразиль и Аш-Шабура. Действиях пехоты предшествовали интенсивные авиаудары.

В Джабалии за последние сутки ликвидировано множество боевиков.

Бойцы 679-й бригады действуют в центральной части сектора Газы. Орудиями из танков и в ближнем бою были ликвидированы несколько боевиков.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 130 целей в секторе. Таким образом следует говорить о возросшей, а не о снизившейся интенсивности боевых действий в Газе (что следовало из ночных сообщений источников в Газе).

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