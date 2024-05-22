Принят закон об ужесточении наказаний за предоставление работы, жилья и транспорта нелегалам

Кнессет принял во втором и третьем чтениях законопроект депутатов Офира Каца ("Ликуд") и Юлии Малиновской (НДИ) об ужесточении наказания за предоставление работы палестинским нелегалам и за доставку их в Израиль. В частности, закон предполагает конфискацию имущества тех, кто провозит нелегалов, без ограничений его стоимости.

О попытках незаконной доставки палестинских рабочих, не имеющих разрешения на пребывание и на работу в Израиле, полиция сообщает практически ежедневно. Количество таких случаев, которые не удалось пресечь, неизвестно. Для провоза палестинских нелегалов используются машины скорой помощи и такси, грузовики с потайным дном и микроавтобусы со специально оборудованными тайниками.

Отныне за предоставление работы, жилья и провоз палестинских нелегалов нарушителям будет грозить гораздо более суровое наказание, чем простой штраф. В частности, за провоз нелегалов будет конфисковываться все имущество, связанное с совершением преступления – автомобиль, квартира, бизнес, деньги и т.д.

Если имущество, совершенное для совершения преступления, не принадлежит правонарушителю, у него будет конфисковано равноценное имущество, находящееся в его владении, без ограничений – недвижимость, деньги на счету в банке, акции, цифровая валюта, ювелирные изделия и многое другое.

При этом закон указывает, что любое обнаруженное во владении перевозчика нелегалов имущество будет считаться принадлежащим ему и подлежит конфискации. Бремя доказывания факта владения имуществом будет лежать на правонарушителе.

За нарушение закона преступник будет также лишаться лицензии на ведение бизнеса или водительских прав сроком на один год.

"Пришло время положить конец прогулкам нелегалов по нашим улицам, – подчеркнул один из авторов законопроекта Офир Кац. – Те, кто подвергает опасности наших детей, должны будут вдвойне заплатить за свои поступки. Палестинские нелегалы это бомба замедленного действия, они совершают теракты в Израиле, а те, кто помогает им, остаются безнаказанными. Больше такого не будет".

"Пребывание нелегальных рабочих в Израиле, получение ими незаконной помощи в виде транспортировки и предоставления ночлега – не новое явление, – отметила Юлия Малиновская, соавтор закона. – Но после 7 октября реальность изменилась и закон о конфискации за указанные преступления необходим. Израильтяне, оказывающие помощь нелегалам, тем самым помогают террористам и наносят ущерб безопасности государства. И все это ради удешевления рабочей силы и получения большей прибыли?"

"Мы помним о теракте в Раанане, в январе 2024 года: нелегал, работавший на одной из автомоек города, убил 79-летнюю израильтянку и еще 18 человек получили ранения, – продолжила Малиновская. – Увы, урок не был усвоен. В последнее время становится все больше случаев, когда граждане Израиля помогают нелегальным рабочим попадать в нашу страну, получать работу и жилье. Мой закон направлен против тех граждан, кто ради собственной выгоды ставит под угрозу жизни израильтян. Закон позволит правоохранительным органам конфисковывать средства, с помощью которых совершалось преступление: будь то машина скорой помощи, внутри которой находились нелегалы, или квартира, где они ночуют".