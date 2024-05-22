Операция в Дженине: растет число убитых, в результате подрыва бронемашины ранена жена террориста

Более суток продолжается масштабная антитеррористическая операция в Дженине, в которой задействованы силы ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа. Палестинские источники сообщают о восьми убитых и десятках раненых.

СМИ сообщают, что бронемашина Panter наехала на мину. В результате взрыва была тяжело ранена задержанная Уафаа Джарар – жена террориста Ахмада Джарара, причастного к убийству раввина Разиэля Шабаха в 2018 году.