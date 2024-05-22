Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 мая: операция в Дженине продолжается почти сутки

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 мая действовали в Дженине (операция продолжается почти сутки) и в Румане (около Дженина), в Калькилии (в районе Джаиди), в Хевроне (в районе Уади аль-Харийя) и около Хеврона (в Аль-Аррубе, Аль-Фауаре), в Бейт-Лехеме (в лагере Айда), а также в Кабалане (к юго-востоку от Шхема) и Нильине (к западу от Рамаллы).

Поступали сообщения о вооруженных столкновениях.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 мая.